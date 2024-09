Sotto al ponte trovato un arsenale

Nell’estate del 1999 sotto al ponte sul Lamone di via Fratelli Rosselli erano in corso lavori per rinforzare i piloni e per predisporre le strutture destinate ad ospitare il ponte per la pista ciclopedonale. Durante le operazioni di bonifica del terreno venne alla luce una quarantina di ordigni, fra bombe, quantitativi di tritolo e proiettili. I residuati bellici furono rimossi e fatti brillare a breve distanza, il martedì 10 agosto: per farli saltare in sicurezza l’armamentario fu seppellito in una buca scavata ai piedi dell’argine, poco a valle del ponte. Quasi tremila i faentini evacuati.

A cura di Carlo Raggi