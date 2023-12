’Sotto alle coperte non c’è miseria’

Domani alle 21 a Casola Valsenio, al cinema Senio, la compagnia ’Teatro delle Lune’ di Cesena presenterà, con ingresso a 5 euro, lo spettacolo ’Sotto le coperte non c’è miseria’, liberamente tratto dall’omonimo libro dello scrittore casolano Beppe Sangiorgi. Danno voce allo spettacolo Silvia Scarpellini, Alessandro Pieri, Maurizio Mastrandrea, Denis Presepi e Mino Savadori che si accompagna all’organetto diatonico. L’adattamento teatrale e la regia sono curati da Maurizio Mastrandrea. La rappresentazione costituisce un viaggio in dialetto nella Romagna popolare tra modi di dire, proverbi, aneddoti, indovinelli e racconti alla scoperta di una sessualità pensata, sognata e mitizzata, in cui le cose venivano chiamate con il loro nome e sesso e amore appartenevano al ciclo naturale della vita.