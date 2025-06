Sotto la torre di San Michele arriva la Mille Miglia

La 1000 Miglia 2025 torna protagonista a Cervia. L’arrivo della prima vettura è previsto stasera alle 20.20 per una grande festa, col pubblico assiepato ad applaudire l’arrivo delle auto, sotto la Torre San Michele. Cinque le tappe che si susseguiranno lungo strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica: da Brescia a San Lazzaro di Savena, da San Lazzaro di Savena a Roma, da Roma a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Parma e da Parma a Brescia. Quella che si conclude oggi a Ceriva è la terza tappa partita dalla capitale, Roma. In questa edizione sono 400 le auto iconiche partecipanti, pezzi unici in una gara senza tempo che custodisce e tramanda la storia della Freccia Rossa.

Dalle 6 di domani le auto ripartiranno da Cervia e Milano Marittima con destinazione Parma, per la fine della quarta tappa.