Sotto processo gli straordinari pagati dal Consorzio di bonifica

Sforamenti del monte ore di straordinari e rimborsi chilometrici anche in caso di utilizzo della propria auto. Che questi argomenti fossero fonte di preoccupazione e oggetto di molteplici riunioni, all’interno del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale, è emerso con chiarezza durante l’udienza del processo che vede imputati sette figure apicale dell’ente con sede a Lugo e che ha competenze sulla province di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Firenze. Allo stesso modo è emerso, tuttavia, che quegli straordinari venivano corrisposti a fronte di esigenze reali, che nel Consorzio si lavorava sodo a fronte di situazioni anche di pericolo e in un contesto di organici carenti. Basti dire che già all’udienza precedente il Consorzio, tutelato dall’avvocato Ermanno Cicognani, aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto secondo la Corte dei conti regionale non ha patito alcun danno erariale. Le accuse, sostenute dal Pm Angela Scorza, sono di truffa aggravata, falso ideologico mentre il peculato è stato riqualificato in peculato d’uso, in relazione a contestati usi improprie di auto di servizio. Fatti contestati tra 2014 e 2019.

Roberto Asioli, ex presidente p er tre mandati, sentito ieri come testimone ha spiegato che durante la sua lunga permanenza, ha riferito di segnalazioni di uso improprio dell’auto di servizio, in certi casi avvistate nei pressi di centri commerciali, addirittura di una bocciofila. Riguardo agli sforamenti degli straordinari, consentiti per 225 ore l’anno, il problema riguardava alcuni capi reparto in ragione dell’elevata mole di lavoro. Per uno di questi fu trovata la soluzione di un indennizzo a forfait di mille euro al mese. Di ciò si parlò nel corso di una riunione del 20 ottobre 2017. "Quel capo servizio era una persona corretta, cercata da molti uffici – ha detto l’ex presidente – , che si alzava anche la notte e faceva straordinari in base alla necessità". La riunione fu registrata, ad un certo punto, mentre si parla degli sforamenti, si sente la frase "lo diciamo qui off record (a microfono spento), si sente un clic e la registrazione si interrompe. Cosa vi siete detti? ha chiesto un legale difensore. "Non ricordo", la risposta. Sempre durante quella riunione il vicepresidente Pasquali espresse timori su eventuali irregolarità: "Una questione che gridava al cospetto di Dio...gli si pagano rimborsi per usare la propria auto.. .è una bruttura concettuale". Tra le ipotesi per pagare quello sforamento c’era, appunto, quella di rimborsare l’utilizzo dell’auto propria, solitamente non contemplato. Altri testimoni hanno spiegato che la reperibilità del sabato e domenica, in caso di emergenze irrigue, era in vigore da primavera a ottobre, poteva riguardare rottura di paratie e guasti a condotte in periodi in cui gli agricoltori hanno necessità di avere acqua. Lo straordinario era comunque sempre preventivamente comunicato e autorizzato dai capi ufficio.