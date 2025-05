’Sottocasa’ al via con lo spettacolo ’Voci’, ispirato alle vite dei residenti

Da oggi a lunedì 2 giugno, le prime giornate di attività di ’Sottocasa Festival’, in programma in diversi quartieri di Ravenna fino al 20 giugno. La sesta edizione della manifestazione promossa e coordinata dall’associazione ’Sguardi in camera’ si apre oggi con un doppio appuntamento. Dalle 16 alle 19 la piazza Giovanni XXIII sarà animata da ’Ri-Conosciamoci nella piazza’, evento a metà strada tra azione artistica e rigenerazione: lo spazio pubblico sarà liberato dal parcheggio e restituito alla comunità.

In programma numerosi laboratori creativi e attività ludiche a cura di realtà del territorio e la presentazione di due pubblicazioni esiti dei laboratori condotti nei mesi scorsi, The Act of Seeing a cura di Gioia Gattamorta, con i progetti realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Mario Montanari, e il fotoromanzo partecipativo ’Amore oltre i limiti’ a cura di Tiratura, creato con le ragazze e i ragazzi del Centro di aggregazione giovanile Quake.

Alle 21, con ingresso in via Fiume 11, nel cortile interno delle case Acer, debutta ’Voc’i, spettacolo teatrale con le allieve e gli allievi dell’Accademia Marescotti ideato e scritto da Paola Baldini e Silvia Savorelli, con la regia di Paola Baldini: "Cosa succede se ti affacci al cortile sotto casa, se osservi la vita che passa, se ascolti le storie e le memorie di chi ha abitato o anche solo attraversato quei luoghi?" ci domandano le autrici dello spettacolo, che sarà replicato anche domani e che è parte anche della programmazione della Festa dei vicini "Si sentono le voci e i racconti di una comunità" Lo spettacolo è ispirato alle vite degli abitanti dei quartieri Darsena Gulli e San Giuseppe.