’Sottocasa’, ecco il festival che mette al centro la periferia

I quartieri San Giuseppe, Farini e Darsena Gulli protagonisti della sesta edizione del festival Sottocasa dal 31 maggio al 20 giugno. Silvia Savorelli, dell’associazione Sguardi in camera che coordina il progetto, spiega: "Tutto ciò che vedrete è stato prodotto da artisti, professionisti e cittadini che vivono o hanno vissuto in questi quartieri. La sfida nonché punto di forza del festival è ospitare eventi culturali in luoghi solitamente non adibiti a questo scopo: cortili e spazi comuni delle case ACER, parchi e giardini decentrati, centri di aggregazione giovanile, strade".

Sabato 31 maggio si comincerà con l’evento ‘Ri-conosciamoci nella Piazza’ dalle 16 alle 19 in piazza Medaglie d’oro, che per l’occasione sarà liberata dal parcheggio. L’invito è a ripensare al significato di piazza come luogo di aggregazione attraverso le generazioni.

Alle 21 in via Fiume 11, nella corte interna delle case Acer, lo spettacolo teatrale ‘Voci’ con gli allievi dell’Accademia Marescotti, ispirato alle vite degli abitanti dei quartieri Darsena Gulli e San Giuseppe: "Un’esperienza preziosa per i nostri ragazzi che si sono confrontati con realtà sconosciute e spesso molto diverse dalle loro esperienze di vita" dice la regista Paola Baldini. I posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria al 351.9012185, è prevista una replica il 1 giugno.

Il 2 giugno alle 18 in via Aquileia 13 sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Come sono arrivato qui?’ che testimonia le vicende dei profughi bosniaci giunti a Ravenna negli anni ‘90. Sabato 7 giugno e domenica 8, alle ore 17, due visite guidate in bicicletta alle mostre fotografiche In/tensione e Album di Famiglia, con sguardi sui quartieri Darsena e San Giuseppe.

Domenica sera, alle 20.30 al Parco Teodorico, sarà presentato il podcast ‘I luoghi parlano’ che racconta le strade, le case e i luoghi dei quartieri periferici di Ravenna che spesso passano inosservati. La serata proseguirà alle 21.30 con ‘Periferie’, film antologico prodotto con materiali di famiglia provenienti dalla Fondazione Home Movies Archivio, con sonorizzazione dal vivo.

Martedì 10 giugno alle 18, presso Tiratura in via di Roma 232, sarà presentata la pubblicazione In/tensione. Alle 21 in viale Farini la proiezione del documentario ‘Io la mia famiglia rom e Woody Allen’: la storia di una ragazza rom che abita in un quartiere popolare della periferia di Torino.

Si conclude il 20 giugno alle 18 in via Aquileia 13 dove, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, si terrà una visita guidata alla mostra ‘Come sono arrivato qui?’. Per informazioni www.sguardiincamera.it o 351.9012185.

Valeria Bellante