’Sottocasa’, mostre di famiglia all’aperto. E anche docufilm

Da domani entra nel vivo la sesta edizione di ’Sottocasa Festival’, progetto che abita e valorizza alcuni quartieri periferici di Ravenna e i suoi abitanti, che terminerà il 20 giugno. In programma mostre di fotografia en plein air, podcast, docufilm sonorizzati dal vivo, presentazioni editoriali e film. Si inizia con due visite guidate. Partendo in bicicletta dal quartiere Darsena Gulli, oggi alle 17 (appuntamento in via Lanciani 6) si andranno a visitare la mostra di fotografia en plein air In/tensione alla presenza dei fotografi Talita Virginia e Walter Costa (Tiratura), Lorenzo Pasini e Aliy Soltan Toumi con album di famiglia, fotografie di famiglia raccolte dagli abitanti dei quartieri.

Le immagini sono affisse sugli sportelli dei contatori delle case Acer di via Lanciani e di via Fiume, e nei muri dei palazzi di via Eraclea. La visita guidata in bicicletta è realizzata in collaborazione con la Fiab Ravenna. La seconda visita guidata si sposta domani nel quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic). Si partirà da via Mattei 26 per vedere la mostra di fotografia en plein air In/tensione alla presenza dei fotografi Talita Virginia e Walter Costa (Tiratura), Lorenzo Pasini e Aliy Soltan Toumi e Album di famiglia, con altre fotografie di famiglia degli abitanti del quartiere che hanno aderito all’ultima campagna di raccolta (2024-25).

Sempre domani, ma alle 20.30, al Parco di Teodorico, ingresso via Pomposa, verrà presentato il podcast ’I luoghi parlano’, con Panda Project Teatro. Il podcast racconta i luoghi, le strade, i palazzi dei quartieri periferici di Ravenna che spesso passano inosservati. La produzione del podcast è in compartecipazione con il progetto Abitare il Territorio 2025.

A seguire, alle 21.30, è in programma la proiezione del docufilm ’Periferie’, realizzato con film di famiglia provenienti dalla Fondazione Home Movies Archivio nazionale del film di famiglia. Sonorizzazione live di The Terrible Cece.