’Sottopalco’, ultimo giorno per la mostra di Gianni Zampaglione

Una visita guidata, con tanto di ‘chiacchierata’ fatta di racconti, per rivivere situazioni, incontri e storie fermate in quegli attimi ritratti nelle foto. A condurla sarà oggi, dalle 18, al teatro ‘Binario’ di Cotignola, il fotoreporter russiano Gianni Zampaglione (foto) curatore di ‘Sottopalco’, mostra fotografica inaugurata lo scorso 20 ottobre e la cui chiusura avverrà stasera. L’esposizione è voluta per celebrare dieci anni di attività fotografica nel settore del giornalismo, ma anche per festeggiare dieci anni di collaborazione dello stesso Zampaglione con il teatro Binario e altrettanti dieci di collaborazione con la pluripremiata attrice Elena Bucci e la compagnia ‘Le Belle Bandiere’; ed è proprio questo ‘triplice decennale’ a dettare il filo conduttore delle tre sezioni in cui è suddivisa la mostra. L’ingresso è gratuito. La mostra sarà aperta oggi dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Lu.Sca.