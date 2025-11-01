Sottopasso alla stazione. Stanziati 132mila euro: "Così renderemo tutta l’area più sicura"

Rigenerazione dell’area verde, maggiore illuminazione, nuovi cancelli e recinzioni, ripristino degli ascensori più volte vandalizzati. Sarà riqualificata l’area del sottopasso tra viale Pallavicini e piazzale Aldo Moro nel quartiere Isola San Giovanni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. L’intervento sarà finanziato con 132mila euro, grazie a un accordo tra Regione e Comune per migliorare la sicurezza urbana nel quartiere. A spiegare l’intervento è il Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini: "L’idea è quella di migliorare la vivibilità dell’area durante il giorno e, allo stesso tempo, evitare bivacchi notturni e vandalizzazioni. A questo scopo, l’area verde sarà resa più appetibile per favorire il passaggio, la zona è molto frequentata dai turisti che arrivano in pullman. Saranno installati nuovi punti luce nel parco, nuovi cancelli per il sottopasso e una nuova recinzione dell’ascensore, che verrà ripristinato. È previsto anche un sistema di sicurezza integrata, che rileva le intrusioni in modo automatico, fa scattare l’accensione delle luci nell’area del sottopasso e nel vano dell’ascensore, e che segnala istantaneamente alla Polizia Locale l’intrusione. Tutto questo è volto a migliorare ulteriormente la vivibilità di una delle aree più attenzionate dalla Polizia Locale". Da agosto, agli Speyer è in vigore il divieto di vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di vicinato del settore alimentare o promiscuo e delle attività artigianali del settore alimentare, nonché il divieto di consumo di alimenti e bevande con stazionamento su scalinate, marciapiedi, arredi urbani e, più in generale, stazionando sulla pubblica via o nelle aree private ad uso pubblico. "L’ordinanza è in vigore fino al 30 novembre, ma stiamo lavorando per prorogarla – continua Giacomini –. In questi mesi, abbiamo visto che gli effetti sul quartiere sono stati positivi, anche se magari non del tutto risolutivi. L’attenzione sulla zona rimane alta con controlli frequenti delle nostre pattuglie e di concerto con le Forze dell’Ordine". Nel mese di ottobre, gli operatori della Polizia Locale hanno effettuato 26 servizi di pattugliamento per contrastare la criminalità in zona Speyer e verificare il rispetto dell’ordinanza. Durante questi interventi sono state controllate 157 persone, con 24 denunce tra cui una resistenza a pubblico ufficiale, una tentata rapina e una segnalazione per spaccio. Gli operatori hanno accertato anche 81 violazioni di natura amministrativa, tra cui cinque per urbiachezza manifesta e 25 per consumo di bevande alcoliche nell’area interdetta. Infine, è stato impartito l’ordine di allontanamento a otto persone.