Sottopasso della stazione ferroviaria. Si valuta l’acquisto di un terreno

Un accordo di collaborazione tra enti pubblici, finalizzato alla valutazione del prezzo di compravendita per un’area di via Filanda Nuova a Faenza. Così nei giorni scorsi è stato affidato dall’Unione della Romagna Faentina l’incarico per la valutazione tecnico estimativa, necessaria per l’acquisizione di un terreno di proprietà della Stafer Spa in via Filanda Nuova. Si tratta di un passaggio preliminare legato alle progettualità della stazione ferroviaria faentina in cui stanno proseguendo i lavori di rigenerazione lato piazzale Cesare Battisti. A tale proposito nelle scorse settimane è stato approvato il ricorso a un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti da 219mila euro, finalizzato a procurare le risorse per la rigenerazione della pavimentazione stradale. Proprio sullo scalo ferroviario e nelle immediate vicinanze si stanno concentrando gli interventi che saranno conclusi entro l’estate, restituendo alla città uno spazio completamente rinnovato che vedrà anche l’inserimento dell’autostazione. L’inaugurazione dovrebbe essere entro la fine dell’estate con operatività piena entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

Manca invece momentaneamente la copertura finanziaria per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che avrebbe dovuto collegare via Filanda Nuova con piazzale Cesare Battisti. Su questo punto però non è da escludere che nei prossimi mesi possa essere trovata una soluzione che completerebbe di fatto il quadro degli interventi direttamente collegati alla stazione e quindi alle progettualità della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Piero della Francesca e allo spostamento dello scalo merci in via Deruta, suggellato dal piano di rigenerazione urbana e dal protocollo di intesa sottoscritto da Regione, Comune, Rete Ferroviaria e Fs. Questo potrà produrre un alleggerimento del traffico su via Laghi, e prima ancora in viale delle Ceramiche, ovvero nella parte opposta della città dove saranno spostate l’autostazione in settembre e la caserma dei vigili del fuoco nel 2027 quando sarà pronta quella nuova. Un capitolo a parte riguarda i parcheggi: è prevista a breve la realizzazione del nuovo parcheggio a 200 posti in zona Filanda, che consentirà di raggiungere la stazione tramite il sottopasso di corso Garibaldi. L’interesse pubblico sul terreno in via Filanda Nuova si concentra proprio nella chiave di sviluppo futuro dello scalo ferroviario. L’area infatti è opposta alla stazione e quindi potrebbe essere rilevante per l’implementazione dei servizi e dell’accessibilità dello scalo stesso.

d.v.