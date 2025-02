Sottopasso di via Bagnoli. Il punto sui lavori

Procedono i lavori per il sottopasso di via Bagnoli Superiore. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, Rete ferroviaria italiana e Italferr (Gruppo FS Italiane) e l’impresa appaltatrice Rem s.r.l. presso il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che andrà a collegare la SP253 San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo.

L’incontro, cui hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni e rappresentanti della Giunta e dell’Area tecnica del Comune, aveva tra gli obiettivi la verifica dell’andamento dei lavori con particolare attenzione alla rotatoria di via Fornazzo, dove attualmente si sta realizzando un tratto di viabilità provvisoria che consentirà la riapertura della strada per i residenti, così come richiesto dalla stessa amministrazione comunale.

Contemporaneamente, si legge nella nota, il cantiere sta procedendo anche in corrispondenza dell’ex passaggio a livello di via Bagnoli, dove sono state completate le rampe di uscita del nuovo sottopasso verso la San Vitale e sono in corso altre opere in sotterraneo per la realizzazione dei diaframmi di sostegno.

Seguiranno poi le lavorazioni necessarie per la realizzazione della fossa di varo e dello scatolare del sottopasso.

Terminata la viabilità in corrispondenza di via Fornazzo, i lavori proseguiranno con la realizzazione delle altre due rotatorie previste, che sorgeranno una tra il sottopasso e la via Fornazzo e l’altra in corrispondenza della San Vitale.

Conclusi i lavori, la nuova viabilità collegherà la San Vitale con la rotatoria dell’autostrada sulla via Naviglio, deviando il traffico ed evitando la formazione di code in prossimità del centro cittadino.

La stazione appaltante del progetto è Rete Ferroviaria Italiana, la direzione lavori è affidata a Italferr, società entrambe appartenenti al Gruppo FS Italiane, mentre la realizzazione delle opere è stata appaltata all’impresa REM s.r.l..

Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.