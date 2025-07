"Sottopasso ferroviario, ritardi nei lavori ma la ditta è operativa"

I lavori del sottopasso ferroviario di Bagnacavallo procedono o non procedono? È quanto si chiedono i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia decisi a presentare una interrogazione al prossimo consiglio comunale, che ha per oggetto proprio gli interventi finalizzati a realizzare l’opera approvata nel 2018. Obiettivo del progetto è di realizzare un sottopasso ferroviario carrabile in via Bagnoli Superiore e una nuova rete viaria di collegamento fra la San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio.

"Il sottopasso doveva essere finito a febbraio 2024 – dichiara il consigliere Gianfranco Rambelli –. Per questo chiederemo come mai ci sono tutti questi ulteriori ritardi. Qualcuno sostiene che sono in essere problemi con le imprese che stanno eseguendo i lavori. Vorremo sapere dall’Amministrazione se è vero o no. Votammo il progetto nel 2018, con opera da compiere nel periodo 2019 - 2021 poi “causa covid” la scadenza è stata posticipata dal 2022 al 2024. Ora, cosa sta succedendo? Perché a questo ritmo – sottolinea – ci vorranno almeno altri 2 anni per vedere terminata l’opera. Il sottopasso è un infrastruttura essenziale per il nostro paese – rincara –. "Per questo sarebbe bisogno di una rapida conclusione dei lavori. La viabilità è diventata insostenibile per Bagnacavallo. Tra semafori e la fila che si forma quando il passaggio a livello è chiuso il traffico risulta congestionato anche perché le attese imposte dagli uni e dall’altro spesso si sovrappongono".

L’aspetto che contraddistingue il cantiere, in piedi da anni, è quello di un’opera apparentemente in stato di abbandono. Alcuni hanno provato a ottenere reazioni attaccando cartelli ironici, altri ipotizzano addirittura il fallimento della ditta alla quale è stato affidato l’appalto dei lavori. Ma le preoccupazioni pare siano infondate.

"La ditta è completamente operativa – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – e sta lavorando su via Fornazzo dove è impegnata nella conclusione dei lavori sulle strade come richiesto. Nei giorni scorsi è stata perfino riaperta la viabilità di quella zona ai residenti, proprio perché le lavorazioni principali sono finite, e a breve si procederà con le operazioni di asfaltatura. Trattandosi di lavori interamente in esterna – precisano inoltre – è difficile ipotizzare una scadenza precisa: molto dipende dalle condizioni meteo. L’inverno è stato particolarmente piovoso e, oltre al sottopasso, anche altri cantieri hanno avuto rallentamenti per via della falda alta e delle difficoltà operative per la movimentazione dei terreni. Ora, con la bella stagione, RFI, Italferr e l’impresa esecutrice stanno cercando di recuperare i ritardi accumulati. L’obiettivo è concludere le opere principali entro l’anno e chiudere le restanti nel corso del 2026".

Monia Savioli