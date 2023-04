Sottrazione di minore a Massa, padre condannato a 8 mesi

Prima Massa Lombarda dove risiedevano, poi Milano e infine l’Africa. Nulla di male se con lui non ci fosse stato il figliolo di pochi anni. E tutto ciò nonostante la madre si fosse detta contraria a quel viaggio intercontinentale. Una sottrazione di minorenne, secondo la magistratura, quella commessa il 12 agosto 2019 da un ultraquarantenne di origine extracomunitaria costata all’uomo una condanna a 8 mesi di reclusione (con pena sospesa) pronunciata nel tardo pomeriggio di ieri dal giudice Cosimo Pedullà. Il viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani aveva chiesto un anno e mezzo di reclusione (senza sospensione). Secondo l’accusa (pm titolare Angela Scorza), con il suo gesto l’uomo, difeso dall’avvocato Jessica Bandini, aveva impedito alla compagna, parte civile con l’avvocato Monica Miserocchi, di esercitare la potestà genitoriale. Il diretto interessato, che alle frontiere non aveva avuto alcun problema, ha invece sempre sostenuto che in quel momento non avevano a disposizione un alloggio adatto al piccolo: da qui la scelta di compiere quel viaggio assieme al figlio.