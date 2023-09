Soundscreen festival al Mariani

Proseguono le proiezioni del ‘Soundscreen film festival’, presso il cinema Mariani di Ravenna (ingresso libero). Alle 18.30 la seconda selezione dei titoli del Concorso Internazionale per Cortometraggi, la miglior produzione cinematografica in formato breve – dall’Europa all’Irlanda, passando per Iran e Canada - a tema rigorosamente musicale.

Alle 20.30 ecco ’Soudscreen.Er’, lo spazio destinato al cinema girato o prodotto in Emilia-Romagna. In sala la regista e attrice Samantha Casella presenta lo sperimentale e pluripremiato (ben 123 premi all’attivo) ’Santa Guerra’, presentato in anteprima durante la 79esima ostra Internazionale del Cinema di Venezia

Si chiude alle 22.30 con il Concorso Internazionale per lungometraggi: in anteprima italiana il documentario ceco ’Invisible landscape’ di Ivo Bystřičan.