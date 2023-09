Soundscreen festival. C’è ‘After the bridge’

Prosegue il ‘Soundscreen film festival’, in programma fino all’1 ottobre al cinema Mariani a Ravenna (ingresso libero). Alle 18.30 una selezione di titoli in gara per il Concorso Internazionale per cortometraggi, la miglior produzione cinematografica - dall’Europa all’Iran, passando per Singapore - a tema rigorosamente musicale ed in formato breve. Si prosegue alle 20.30 con la sezione ’Soudscreen.Er’ (dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna) e ’After the bridge’ di Davide Rizzo e Marzia Toscano. In sala a presentare il film la produttrice Olga Torrico. Alle 22 il Concorso Internazionale per lungometraggi con il sudafricano ’Where the wind calls my name’, diretto da Engelbert Phiri e Zinzi Nkenene.