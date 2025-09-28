Soundscreen festival, gran finale con ’Profondo rosso’

Giunge al termine la decima edizione del ’Soundscreen film festival’, tra i pochi festival europei interamente dedicati al rapporto tra cinema e musica. L’ultima giornata avrà luogo al cinema Mariani, in via Ponte Marino 19 a Ravenna, sempre con ingresso gratuito.

L’inizio, alle 16 è nel segno del ricordo con un autocelebrativo sguardo indietro per festeggiare i primi 10 anni del Festival, sullo schermo il lungometraggio e il cortometraggio più amati e votati tra i titoli vincitori delle passate edizioni: ’Teheran taboo’ (2017) di Ali Soozandeh, coraggioso film d’animazione contro ogni restrizione, vincitore del premio ’Miglior Regia Soundscreen 2018’, e ’Hunger’ (2024) di Natalie Spencer, ’Miglior cortometraggio per il pubblico Soundscreen 2024’.

La serata e il festival termineranno con la visione dell’ultimo film della retrospettiva che in questi giorni ha portato gli spettatori del Mariani ad un salto nell’Italia di cinquant’anni fa.

Alle 20.30 proiezione di un’opera seminale, ’Profondo rosso’ (foto), parte viva e imperitura dell’immaginario filmico e culturale nazionale. Nonché sonoro: chi non ricorda infatti le note dei Goblin, il tema musicale del capolavoro del maestro del brivido, Dario Argento?