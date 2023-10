Soundscreen festival: ‘I love, I swear’ premiato come miglior pellicola

Si è conclusa domenica l’ottava edizione del Soundscreen film festival, la manifestazione cinematografica dedicata alla musica organizzata dall’associazione Ravenna Cinema. Alla cerimonia di chiusura, la giuria composta dal direttore artistico del Noam Film Festival Andrea Valmori, dall’organizzatore culturale Matteo Papi e dal filmaker Fabrizio Varesco ha assegnato i premi. Quello per il miglior film lungometraggio è andato a ‘I love, i swear’ di Marjan Gavrilovski “per la grande libertà espressiva e la capacità di seguire i personaggi in un on the road surreale che tra ritmi gitani sa restituire la freschezza del racconto, il piacere della visione, la bellezza del fare cinema”. Il premio alla miglior regia è andato a ‘Orbital’ di Maysam Hasanzadeh “per essere riuscito, in forza della tradizione cinematografica iraniana (Farhadi e Panahi su tutti), a costruire una narrazione visiva al contempo precisa nelle scelte e tenue nelle modalità di riproposizione delle tematiche toccate.

Il risultato è un’operazione dal forte valore simbolico con l’eccellente capacità a fronte di una durata non ampia di proporre un impianto audiovisivo vigoroso e capace di restare impresso nella mente, e soprattutto negli occhi, dello spettatore”. Il premio al miglior contributo musicale se l’è aggiudicato ‘Improvisations in parallel mode’ di Petros Kolotouros "per aver creato un universo sonoro visivo di grande impatto, dove il suono determina la nascita della musica e dell’immagine". Menzione speciale a ‘9 Nights’ di Mostafa Ghorbanpour e premio del pubblico a ‘Tufo’ di Victoria Musci. Fino al 9 ottobre una selezione di film è disponibile sulla piattaforma OpenDDB: https:festival.openddb.itsoundscreen-2023.