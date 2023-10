Soundscreen festival, oggi il gran finale

Giunge al termine l’ottava edizione di Soundscreen film festival, al cinema Mariani di Ravenna (ingresso libero), dedicato al rapporto tra cinema e musica.

Alle 16 gli ultimi titoli della competizione dedicata ai cortometraggi: dall’Iran all’Ucraina, passando per la vecchia Europa. Alle 18 invece è prevista la proiezione dell’ultimo lungometraggio in gara, ’I love you, I swear’ del macedone Marjan Gavrilovski.

Alle 20.30 la cerimonia di premiazione. La giuria Soundscreen 2023 (composta dal direttore artistico del Noam Film Festival, docente e divulgatore culturale Andrea Valmori, dall’organizzatore culturale Matteo Papi e dal filmaker documentarista Fabrizio Varesco) assegnerà i premi del Concorso Internazionale per Lungometraggi: miglior film, miglior regia, premio maurizio principato per il miglior contributo musicale. il voto del pubblico decreterà invece il premio al miglior cortometraggio in concorso.

A seguire, il festival propone una proiezione speciale, il documentario (vincitore del Leone d’Oro a Venezia 2022) ’All the beauty and the bloodshed’ di Laura Poitras, un resoconto intimo e privato di Nan Goldin, tra più le influenti fotografe contemporanee e attivista di fama internazionale.