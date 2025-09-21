Soundscreen film festival al via. Musica e cinema a braccetto

Il ’Soundscreen film festival, tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini in movimento e musica, compie dieci anni. A Ravenna da domani al 28 settembre, presso il cinema Mariani, un’intera settimana verrà dedicata ad eventi e proiezioni speciali a ingresso gratuito.

Il cartellone propone i titoli del Concorso Internazionale e gli Eventi Satellite – le sonorizzazioni dal vivo dei grandi classici ad opera dei migliori musicisti della scena indie contemporanea – affiancati da sezioni parallele, anteprime, serate speciali con ospiti e omaggi. Il Concorso Internazionale per Lungometraggi (affiancato dal Concorso Internazionale per Cortometraggi), è il cuore della manifestazione.

Ad essere presentata sarà il meglio dalla recente produzione filmica mondiale a tema musicale: sette le opere selezionate. Dalla Repubblica Dominicana arriva ’La 42 (42nd Street)’ di José Maria Cabral, un viaggio galvanizzante tra i ballerini e gli artisti della 42esima strada, in anteprima europea. ’From Abdul to Leila’ è invece l’odissea autobiografica di Leïla Albayaty, una cantante e regista francese di origine irachena che dopo anni di esilio si riavvicina al padre. Per la prima volta in Italia, ’Hey farm’ della serba Maja Uzelac è il ritratto di un’epoca morente, nelle fattorie della Vojvodina, attraverso la musica di Zvonko. Un poema audiovisivo che parla di nostalgia e amore è ’If hafez wrote a haiku for cowboys’ del nippo-americano Masahiro Sugano; ’The mountain is mine’ dell’iraniano Reza Golchin racconta di un anziano che camminando tra le montagne trova un anello. Infine due storie italiane con ’Going undreground’ di Lisa Bosi - documentario sui Gaznevada, icone della scena alternativa bolognese ai tempi del punk - e ’Quale allegria’ di Francesco Frisari, divertente e disperato memoir sulla disabilità di Massimo, che il nipote (l’autore) da bambino credeva essere Lucio Dalla.

Gli Eventi satellite prevedono tre live score: Bruno Dorella, instancabile batterista e chitarrista, membro e fondatore di band come Wolfango, OvO, Ronin, Bachi Da Pietra, eseguirà l’accompagnamento musicale de ’L’Odissea’ (1911, Bertolini, De Liguoro, Padovan), tra le prime trasposizioni cinematografiche dell’opera di Omero, una produzione originale Soundscreen in collaborazione con Museo del Cinema di Torino. Il supergruppo formato da Laura Agnusdei, Jacopo Battaglia, Luca Cavina, Giuseppe Franchellucci, Ramon Moro, Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti sonorizzerà il capolavoro anarchico di Sergej Ėjzenštejn ’Sciopero’ (1924-25) - una produzione della Cineteca di Bologna mentre il duo emiliano La Sindrome dell’aceto sarà alle prese con i mediometraggi francesi ’Le Coquille’ et ’Le Clergyma’n (G.Dulac, 1928) e ’A propos de Nice’ (J.Vigo), 1930, in una originale produzione Soundscreen. Tutte le sonorizzazioni sono in collaborazione con Bronson Produzioni. L’apertura di domani sarà un omaggio ad uno dei volti più iconici della Hollywood alternativa e ribelle degli anni ‘90, scomparso recentemente, Michael Madsen con ’Le Iene – Reservoir Dogs’ (1992, Quentin Tarantino).