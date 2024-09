Soundscreen film festival. Gran finale con il flamenco

Si conclude oggi la nona edizione del ’Soundscreen film festival’, tra i pochi festival europei interamente dedicati al rapporto tra cinema e musica. L’ultima giornata avrà luogo al cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna. L’inizio è nel segno del Concorso Internazionale con alle ore 16 gli ultimi titoli della competizione dedicata ai cortometraggi: la miglior produzione filmica in formato breve, dal Brasile alla Cina, passando per la vecchia Europa. Alle ore 18 invece è prevista la proiezione dell’ultimo lungometraggio in gara, ’La singla’.

La cineasta spagnola Paloma Zapata racconta, in questo documentario, la straordinaria vita di Antonia Singla che nonostante la sordità riuscì a trasformarsi in un fenomeno del flamenco per poi sparire misteriosamente all’apice del successo. La serata si aprirà alle 20.30 con un evento speciale. In gemellaggio con il Messina Film Festival, il festival proporrà ’ Partitura audiovisiva per un paesaggio di macerie’, la registrazione della performance di Franco Battiato nel 1998, in occasione del festival messinese, quando il musicista siciliano eseguì dal vivo una partitura sonora originale su filmati d’epoca di Messina distrutta dal terremoto del 1908.

A seguire lo spazio dedicato alla tradizionale cerimonia di premiazione: la giuria Soundscreen 2024 (composta dall’animatrice culturale e direttrice organizzativa del Cisim, Federica Vicari, dal giornalista e fondatore del festival ’Corti da Sogni – Antonio Ricci’ Roberto Artioli e da Gian Marco Magnani, responsabile dell’Archivio Fototeca Manfrediana e vice direttore del Noam Faenza film festiva) assegnerà i premi del Concorso Internazionale per lungometraggi: miglior film, miglior regia, premio maurizio principato per il miglior contributo musicale. Il voto del pubblico decreterà invece il premio al miglior cortometraggio in concorso.

Al termine della cerimonia la band alt-rock bolognese degli EArthset sonorizzerà dal vivo ’Achmed, il principe fantastico ’(1926) di Lotte Reiniger, uno dei più antichi film di animazione: un principe cavalca un cavallo alato verso terre lontane e magiche avventure. Una produzione originale Soundscreen Film Festival, in collaborazione con Bronson Produzioni.