’Soundscreen’, i premiati

Si è chiusa la decima edizione del ’Soundscreen film festival’, con la proclamazione dei vincitori. Con la cerimonia di sabato scorso, presso il cinema Mariani, il Festival interamente dedicato al rapporto tra cinema e musica ha sancito i nuovi titoli da aggiungere al suo albo d’oro.

Nel corso della serata la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dal musicista e compositore Paolo Spaccamonti, dal docente e critico cinematografico Luca Vancini e da Simone Romboli di Noam Festival) ha assegnato i seguenti premi.

Premio ’Maurizio Principato’ al miglior contributo musicale: ’if afez wrote a haiku for cowboys’ (Giappone / USA, 2025) di Masahiro Sugano. Questa la motivazione: "Per la capacità di rilanciare il racconto attraverso un’ardita sperimentazione nel montaggio sonoro e visivo".

Premio alla miglior regia a ’Going underground’ (Italia, 2024) di Lisa Bosi, "Per l’assoluta originalità nell’utilizzo del genere documentario musicale, capace di raccontare un’epoca e una visione del mondo".

Premio miglior film lungometraggio a ’The mountain is mine’ (Iran, 2024) di Reza Golchin, "Un film capace di conciliare la tradizione cinematografica iraniana e l’originalità di scrittura della storia sospesa tra silenzi e approfondimento psicologico".

Infine il voto del pubblico ha attribuito il premio al miglior film cortometraggio a: ’Sunny man’ (India, 2025) di Sandeep Reddy Sama.