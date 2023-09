Soundscreen, si inizia domani

Al cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna inizia l’ottava edizione di Soundscreen Film Festival. La prima serata è in programma domani: si comincia alle 20.30 con l’ultimo film di Fatih Akin, ‘Rheingold’. Il pluripremiato regista di origini turche racconta la straordinaria storia (vera) del rapper Xatar. A seguire il primo titolo in gara del concorso internazionale per lungometraggi. Alle 23 la proiezione in anteprima nazionale dello sperimentale ‘Improvisations In a Parallel Mode’ di Petros Kolotouros. Ingresso gratuito.