Soundscreen, tre appuntamenti

Continua ’Soundscreen film festival’ al cinema Mariani di Ravenna (ingresso gratuito).

Alle 18 un omaggio a

Jane Birkin, scomparsa lo scorso 16 luglio, con il documentario ‘Jane by Charlotte ’(2022) di Charlotte Gainsbourg, l’opera di una figlia che onora una madre.

Alle 20.30 Concorso Internazionale per Lungometraggi, con un titolo iraniano (anteprima europea) in gara per I Premi Soundscreen: ’Orbital’ di Maysam Hasanzadeh,un giovane musicista che si identifica con Freddy Mercury dei Queen, tra risa e lacrime, una denuncia della vita sotto il regime islamico.

Alle 22 il progetto musicale Effetto Brama che in formazione duo (Giovanni Minguzzi e Simone Di Benedetto) sonorizza ’Dr. Jekyll and Mister Hyde (1920)’ di John S. Robertson. Evento in collaborazione con Bronson Produzioni.