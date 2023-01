Sovrappasso via Felisio Sospeso il progetto

Prima sì, poi no o, magari, forse. I lavori per la realizzazione di passaggi sopra o sotto la ferrovia a Lugo seguono destini altalenanti. Archiviato dopo vari passaggi in consulta il sottopasso di via Piano Caricatore a Lugo Sud ora è il turno del sovrappasso ciclopedonale di collegamento con la via Felisio, promesso a Lugo Ovest. Il copione sembra essere lo stesso. Dopo le promesse di intervento, i lavori vengono rimandati per una duplice ingerenza di problematiche, tecniche e, soprattutto, economiche. Fortunatamente, per il resto, parafrasando la pubblicità, c’è il Pnrr. Un particolare colto dal gruppo consigliare ’Per la Buona Politica’. "In occasione della seduta della Consulta di Decentramento Lugo Ovest, il sindaco ha ufficializzato la "sospensione" del progetto sovrappasso, opera promessa ai cittadini da anni per garantire un ulteriore collegamento tra il quartiere e la Via Felisio – spiega la presidente, Grazia Massarenti –. Questo è accaduto dopo circa 13 mesi dall’archiviazione del progetto sottopasso di via Piano Caricatore, anch’esso promesso da decenni al quartiere Lugo Sud. Entrambe le opere facevano parte, tra le innumerevoli promesse, dei due programmi di mandato 2014-20192019-2024 del sindaco e hanno rappresentato importanti leve per accrescere il consenso elettorale. A esse si sommano poi altre mancate realizzazioni di azioni orientate a beni e servizi comuni, quindi mai progettate né avviate".

Fra queste ultime, citate da Massarenti, compaiono la rotatoria tra viale De Pinedo e viale Masi e, in particolare, la risistemazione dell’area parcheggio di piazza XIII Giugno, prossima, pare, ad una possibile svolta.

"Questi lavori sono stati promessi come imminenti e risolutivi negli anni passati, ma poi non si sono concretizzati con motivazioni varie ed estemporanee, ora di carattere giuridico-legale, ora di opportunità, ora di bilancio". Cambia scenario, ma, sostiene Massarenti, non la sostanza. "Oggi l’amministrazione appare sostanzialmente impegnata ad avviare gli interventi resi possibili dal Pnrr che – continua - come in tutti i comuni d’Italia, devono concretizzarsi entro tempistiche ben definite, pena la mancata erogazione dei contributi. Vengono ripetutamente annunciate queste opere mentre altre, in assenza di risorse certe, vengono annullate o sospese, ancorchè più volte assicurate. Ci troviamo di fronte ad un rebus di progetti e interventi di cui non è dato comprendere quale sia il disegno più ampio entro cui questi si inseriscono, tanto meno gli obiettivi che ne definiscono le priorità e le finalità. Nel frattempo il tempo trascorre e la società si evolve: le chiavi interpretative non devono alimentare inutili dibattiti politici ma proiettare la nostra realtà territoriale e il proprio tessuto economico e sociale verso un futuro prossimo diverso, affidando a progetti veri, realizzabili, organici e innovativi il cambiamento e il vigore che attendiamo da anni".

Monia Savioli