Spaccano vetrine . Danni e furti nei negozi

Vetrine sfondate, pesanti danni e furti. Questa l’amara sorpresa che alcuni commercianti e titolari di attività di Faenza, prevalentemente site in via Naviglio e nel tratto finale di Corso Garibaldi hanno riscontrato nella mattinata di ieri. I malviventi hanno agito da Natur House e da Manà parrucchieri: porte sfondate, negozi sottosopra, vetrine in frantumi. Sul tema è intervenuto il consigliere comunale Alessio Grillini, il quale dopo aver appreso la notizia ha affidato ad un comunicato stampa le proprie perplessità in tema di sicurezza. "Desidero esprimere la mia totale solidarietà agli esercenti colpiti da atti di vandalismo la scorsa notte – si legge nella nota di Grillini –. In attesa di avere ulteriori informazioni, è evidente come la macchina amministrativa dovrà attivarsi per dare un giro di vite dal punto di vista della sicurezza". Non è ate chiaro se gli episodi siano tra loro collegati, ed eventualmente se si tratti di atti vandalici finalizzati al furto. Sono stati rubati attrezzi di lavoro, un cellulare aziendale, e sono stati pesanti i danni. Lo stesso Grillini, passato da pochi giorni all’opposizione, ha attaccato: "La pandemia – prosegue –, la famosa zona rossa, le alluvioni, sono tutti episodi che hanno impedito che ci fossero le condizioni per il verificarsi di questi eventi, e la macchina pubblica si è concentrata investendo in questi anni su velox e varchi targa. Senza entrare nel merito sulla bontà o meno di queste iniziative, bisogna invece ripartire da subito ad investire nuovamente in impianti di videosorveglianza, unico strumento, efficace e di supporto per l’attività delle forze dell’ordine".