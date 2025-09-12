Spaccata per 50 centesimi, ladri al bar della Rocca: “Causati danni ingenti”

Ravenna, 12 settembre 2025 – Un tentativo di spaccata al bar-ristorante della Rocca Brancaleone, nel parco della Rocca a Ravenna, ha lasciato dietro di sé migliaia di euro di danni senza che i ladri riuscissero a portare via nulla. È successo nella notte tra il 10 e l’11 settembre, come raccontano i gestori in un post sui social: “Hanno cercato di sfondare una vetrata e due porte e non sono riusciti a entrare, ma hanno fatto devastazione. Se anche ci fossero riusciti, avrebbero trovato al massimo 50 centesimi”.

Il locale ha comunque riaperto regolarmente: “Il parco della Rocca Brancaleone può esistere perché ogni giorno con la cooperativa San Vitale e Villaggio Globale ci impegniamo a tenerlo vivo. Ferite come queste ci distruggono, ma non ci fermiamo. Abbiamo bisogno della comunità”.

Uno dei soci, Marco Longo, ricostruisce la dinamica: “Hanno provato in più modi, usando una mazzetta per colpire una vetrata che, fortunatamente, ha resistito. Poi hanno tentato di tagliare i lucchetti con delle tenaglie, senza riuscirci. Anche un altro ingresso è stato colpito a martellate. Devono averci messo parecchio tempo. Alla fine non sono entrati, ma i danni restano”. A terra, davanti al bar, sono state trovate bottiglie rotte, segno di un’azione prolungata.

Il locale dispone di un sistema di videosorveglianza interno ed esterno: le immagini sono già state consegnate ai carabinieri, avvertiti dai gestori ieri mattina dopo che una dipendente, arrivando al lavoro, ha trovato i segni dell’effrazione. All’interno del locale è stata recuperata la stessa mazzetta usata dai ladri, volata dentro nel tentativo di sfondare il vetro antisfondamento. La gestione del bar e del parco è affidata dal 2019 alla cooperativa, che ha trasformato l’area in uno spazio frequentato da famiglie, bambini e associazioni. “La Rocca è viva d’estate con cinema e attività, ma resta aperta anche d’inverno. Serve la collaborazione di tutti, perché i luoghi pubblici vivono solo se sono frequentati”, sottolinea Longo. E aggiunge: “Quando abbassiamo la guardia, il rischio è che tornino degrado e abbandono: vogliamo evitare che succeda quello che è accaduto in Darsena, dopo la chiusura del Pop-Up. Noi ci crediamo, e vogliamo continuare a custodire questo spazio che appartiene a tutta la città”.