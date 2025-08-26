Spaccata al pub di via Gamba. Torna il ladro solitario del centro. La polizia trova tracce di sangue

Un’altra vetrina in frantumi, un fondo cassa svuotato, un senso crescente di insicurezza tra i commercianti del centro. Domenica sera, poco prima delle 22, il pub “Passo Carraio” di via Gamba è stato preso di mira da un uomo che, dopo aver sfondato la porta a vetri, si è introdotto all’interno del locale, in quel momento chiuso, e ha portato via il denaro rimasto nel registratore. A dare l’allarme è stato un residente dei palazzi sovrastanti che ha sentito il colpo secco della vetrata spaccata e ha subito chiamato la polizia.

Gli agenti hanno trovato all’ingresso tracce di sangue, segno che il ladro si sarebbe ferito durante l’effrazione. Sul posto è intervenuta la scientifica per i rilievi, ma mancano immagini di telecamere che possano aiutare l’indagine. Un elemento che non semplifica il lavoro, anche se la dinamica del colpo richiama subito una serie di episodi recenti che hanno colpito il cuore della città.

Il sospetto, infatti, è che dietro la spaccata del “Passo Carraio” ci sia lo stesso ladro solitario che a inizio agosto aveva reso insonni le notti dei i ristoratori di Piazzetta degli Ariani e che già aveva colpito al Forno Argnani, in via Cairoli. Colpi rapidi, sempre condotti con la stessa tecnica: accesso forzato in pochi secondi, fondo cassa svuotato e fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il racconto dei titolari dei locali colpiti in estate delinea un profilo ben riconoscibile. Alla Piazzetta degli Ariani, in poche ore, lo stesso uomo aveva tentato due incursioni consecutive. Prima al ristorante “Al 45”, dove aveva divelto il cassetto della cassa senza riuscire ad aprirlo, poi, mentre la polizia era già in arrivo, era entrato a trenta metri di distanza in un altro locale, “‘Na Fraschetta”, da cui aveva portato via circa 450 euro. Le telecamere lo avevano ripreso con un abbigliamento quasi balneare: pantaloncini corti colorati, t-shirt, ciabatte e volto scoperto. In spalla solo un borsello, come se stesse passeggiando e non commettendo un furto nel cuore turistico della città.

Anche il Forno Argnani, la notte precedente, era finito nel mirino: il ladro aveva forzato un ingresso secondario, aperto la cassa in trenta secondi e preso soltanto le banconote, circa 350 euro. La rapidità è infatti uno dei tratti distintivi del suo modus operandi: da un minuto e mezzo a due per entrare, colpire e fuggire. Non lo fermano né gli allarmi né la possibilità di incrociare le forze dell’ordine, e non si lascia distrarre da altro che non siano i contanti, disdegnando monete e oggetti di valore. Questa ripetitività, insieme ai dettagli emersi nei colpi precedenti, rende plausibile che a colpire in via Gamba sia stato ancora lui. Nel caso del “Passo Carraio” il bottino sarebbe stato limitato, come in passato, ma i danni ingenti: la porta infranta, il locale danneggiato, i titolari costretti a correre ai ripari per consentire la riapertura al più presto.

Lorenzo Priviato