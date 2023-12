Spaccata notturna e furti su auto in sosta: un arresto e due denunce

Ravenna, 21 dicembre 2023 - Ha 22 anni, è disoccupato ed è già noto alle forze dell’ordine, il giovane ravennate che la notte scorsa è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna. Insieme a due minori (un italiano di 16 anni e un rumeno di 14 anni) si stava introducendo di un negozio, la cui vetrina era stata infranta con l’ausilio una grossa mazza di ferro.

Un arreesto e due denunce a seguito di 'spaccata' e furti su auto in sosta

Ad allertare il 112 sono stati alcuni residenti. Alla vista dei militari, i tre giovani si sono dati alla fuga, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Erano in possesso di arnesi da scasso e refurtiva, nella fattispecie un tablet, uno smartphone, un paio di occhiali da sole, alcuni indumenti sportivi, un monopattino elettrico utilizzato da uno degli per tentare la fuga, nonché denaro in contante.

Le immediate indagini messe in campo dal personale dell’Arma hanno consentito di ricostruire l’excursus criminale del terzetto, iniziato con il furto su almeno quattro auto in sosta e proseguito (dopo aver sottratto all’interno di un cantiere edile una pesante mazza in ferro) con la suddetta ‘spaccata’.

Per il maggiorenne, il pubblico ministero ha disposto la detenzione domiciliare, in attesa di rito direttissimo, mentre i due minorenni sono stati indagati a piede libero alla procura minorile di Bologna e affidati ai rispettivi nuclei familiari. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Nell’ambito poi dei servizi finalizzati alla prevenzione di condotte illecite e all’innalzamento della percezione di sicurezza nel contesto prenatalizio, i carabinieri della Stazione di Ravenna in via Alberoni hanno tratto in arresto per evasione un uomo di origine serba. Dopo essersi allontanato dalla propria abitazione dove era agli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale in centro storico.

A Cervia invece, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 25enne libanese, senza fissa dimora, resosi responsabile di furto in abitazione. L’uomo, sorpreso all’interno di un appartamento, aveva ancora con sè alcuni monili appena trafugati. Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

I carabinieri della stazione di Lido Adriano hanno invece arrestato un 58enne, già agli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina nonchè materiale da taglio e per il confezionamento di stupefacenti.

Per quanto riguarda infine i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno sorpreso complessivamente dieci automobilisti alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcoolica. Ad otto di loro è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito; motivo per cui si è reso necessario procedere con una denuncia a piede libero. Solo due se la sono cavata con una sanzione amministrativa. Nel corso dei controlli alla circolazione sono state inoltre contestate due violazioni al Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida.