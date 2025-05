Spaccata in tabaccheria da mille euro

Un ignoto malvivente nella notte tra mercoledì e ieri ha compiuto un furto ai danni di una tabaccheria di viale II Giugno a Milano Marittima.

In particolare l’uomo verso le 4.30 con un sasso ha fracassato la vetrata. Quindi, prima di entrare in azione, ha atteso qualche minuto forse per verificare che non fosse scattato qualche allarme e che di conseguenza ciò avesse potuto determinare l’arrivo delle forze dell’ordine o della vigilanza privata.

Una volta entrato nel pubblico esercizio, l’uomo si è diretto verso la cassa da dove ha preso l’interno fondo-cassa prima di dileguarsi nelle vie limitrofe. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a un migliaio di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia i quali hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire a elementi utili a identificare il malvivente.