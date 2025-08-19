Spaccata al negozio Topazio di Ravenna, ladro incastrato dalle telecamere: ripreso mentre conta i soldi

Ravenna, 19 agosto 2025 – Ha 33 anni l’uomo straniero denunciato dai Carabinieri di Ravenna per furto aggravato e danneggiamento. L’episodio risale al pomeriggio dello scorso 24 luglio, quando il personale dell’Arma era intervenuto presso ‘Topazio’, negozio di oggettistica e articoli da regalo situato in viale Baracca a Ravenna. A richiedere l’intervento al 112 era stato il proprietario, riferendo che la vetrina della porta d’ingresso del suo negozio era stata infranta.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la ‘spaccata’ era stata effettuata dal malfattore poco prima, utilizzando un sampietrino lanciato con forza, provocando la rottura del vetro, da dove poi era entrato nell’esercizio impossessandosi del fondo cassa, costituito da circa 300 euro. Successivamente i militari avevano proceduto a raccogliere le testimonianze di alcune persone ed esercenti del posto, nonché recuperare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti.

Dall’analisi di questi ultimi, avevano acquisito importanti fotogrammi che immortalavano l’autore, allo stato sconosciuto, mentre era intento a contare le banconote razziate. L’infausta sorte ha però beffato il ladro, come detto uno straniero di 33 anni (nullafacente e pregiudicato per analoghi reati), poiché nei giorni scorsi, portato presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna per altre ragioni, è stato riconosciuto da uno dei militari impegnato nell’indagine relativa alla ‘spaccata’, dopo aver confrontato il soggetto con quello ritratto nelle immagini acquisite. Per tali ragioni è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.