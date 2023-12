Spaccata in un negozio di vini in pieno giorno: testimone cerca di bloccare il ladro

Ravenna, 17 dicembre 2023 – Ha lanciato una grossa pietra contro la vetrina del negozio, mandandola in frantumi. Una volta dentro, ha arraffato il denaro trovato vicino alla cassa ed è fuggito, sottraendosi alla presa di un coraggioso testimone che aveva tentato di bloccarlo.

Questo l’epilogo di una spaccata, avvenuta in pieno giorno, ai danni del negozio ’Vini & Bevande a domicilio’ di via Nicolodi 5, all’angolo con via Gulli. Il negozio in quel momento era chiuso e, arrivata al lavoro per aprirlo, la titolare ha trovato la polizia. Erano le 15.30 quando il malvivente con una grossa pietra – rinvenuta all’interno e sequestrata – ha infranto il vetro.

“Ha portato via anche la cassa, ma non c’era nulla perché la svuoto sempre – ha spiegato la titolare –, ma si è impossessato di 400 euro in monete che custodivo in un contenitore".

La scena non è sfuggita a un uomo, che transitava in strada e ha cercato di afferrare il malvivente, il quale energicamente si è sottratto alla presa ed è fuggito verso un vicino parco pubblico. Una volta sul posto, le volanti della polizia hanno dato il via alle ricerche dell’uomo ed effettuato i rilievi all’interno del negozio.