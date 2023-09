Spaccata notturna nel bar Ladri inseguiti dalla polizia Uno arrestato, il complice fugge

Sono entrati nel bar dopo avere compiuto una spaccata, bucando la vetrina dopo averla presa a calci. Durante la fuga, sono stati bloccati dalla polizia, uno dei due ladri è riuscito a far perdere le tracce mentre l’altro è stato arrestato e ora si trova in carcere. In manette, con l’accusa di furto aggravato, è finito un 47enne originario della Costa d’Avorio, Omar Sankara, con precedenti e che in occasioni precedenti aveva declinato generalità diverse. Assieme ad un complice, intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì, ha preso di mira il Caffè House by Granonero di via Faentina 226, a Fornace Zarattini. Per penetrare la coppia ha prima utilizzato un palanchino metallico, poi recuperato dai poliziotti non distante. Non riuscendo nell’intento, hanno cominciato a colpire con calci la vetrina del locale, vibrando colpi violenti avvertiti dal vicinato, che ha così chiamato il 112. Nel frattempo ha cominciato a suonare anche l’allarme.

I due malviventi sono rimasti all’interno del bar per pochi secondi, giusto il tempo di arraffare un po’ di denaro per poi fuggire in sella alle biciclette con le quali erano arrivati. Due volanti della questura, che pattugliavano la città, sono accorse sul posto, sbarrando la via ai due in fuga, bloccati con una sorta di manovra a tenaglia. Trovandosi la strada chiusa dalle volanti, i due ladri hanno abbandonato le bici, ma mentre uno è riuscito a fuggire, l’altro è stato subito bloccato. La visione delle immagine dell’impianto di sorveglianza del locale ha confermato che si trattava di uno dei due autori del colpo. In tasca aveva una settantina di euro in monete, ma il titolare lamenta anche la sparizione di 3-400 euro di cui probabilmente era in possesso il secondo malvivente.

Ieri mattina, in tribunale, il giudice Federica Lipovscek ha convalidato l’arresto del 47enne bloccato, disponendone la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

l. p.