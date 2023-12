Spaccata, un arresto e due denunce

Un arresto in flagranza di reato, eseguito dai carabinieri del Radiomobile, per un ventiduenne ravennate pregiudicato e disoccupato poi collocato ai domiciliari, e due denunce alla procura bolognese dei Minori per un ragazzo di 16 anni italiano e un quattordicenne di origine romena. Così si è conclusa la spaccata avvenuta nella notte tra lunedì e martedì nel salone ‘Arte & Tecnica Parrucchieri’ di via di Roma.

Il raid è avvenuto "attorno alle 3: a quell’ora hanno picchiato con una mazzetta contro la porta di ingresso tentando di rompere il vetro" ha raccontato la titolare Mara. Una sortita naufragata grazie al fatto che il vetro ha resistito il tempo necessario ma soprattutto che "il rumore provocato da quelle botte", ha svegliato i vicini: "Sono venuti fuori loro" anche perché "io non ho né telecamere di sicurezza né allarme". Sono stati dunque i residenti a lanciare l’allarme: e le pattuglie dell’Arma, subito intervenute, hanno bloccato i sospettati. Che sono stati trovati con arnesi da scasso e un bottino composto da un tablet, contanti, uno smartphone, un paio di occhiali da sole, indumenti sportivi e un monopattino elettrico. Bottino che è stato restituito ai proprietari.

Ma resta il danno, visto che come ha spiegato la titolare del salone ‘Arte & Tecnica Parrucchieri’, "c’è da cambiare la vetrina e la porta per diverse migliaia di euro", anche se potrebbe esserci chi sarà chiamato a risarcire. "Per fortuna è la prima volta in 29 anni che mi accade una cosa del genere: la prima e speriamo pure l’ultima...".

Sabato scorso un episodio simile si era verificato al negozio ’Vini & Bevande a domicilio’ di via Nicolodi, dove verso le 15.30 un malvivente aveva lanciato una grossa pietra contro la vetrina del negozio, mandandola in frantumi. E, una volta dentro, aveva arraffato il denaro vicino alla cassa.