Spaccatura alla Consar. Gardini nuovo presidente

Venerdì scorso, il consiglio di amministrazione del Consar ha eletto come nuovo presidente Nakia Gardini, autotrasportatore forlivese titolare dell’azienda che porta il suo nome. La riunione, tuttavia, si è rivelata complessa, segnando una spaccatura interna: 5 dei 13 consiglieri hanno infatti abbandonato l’incontro, tra questi Veniero Rosetti (foto), storico presidente del consorzio da oltre trent’anni. Va precisato che non si è trattato di dimissioni formali, che richiederebbero un atto ufficiale in quanto i membri del cda sono stati eletti dall’assemblea dei soci che si è tenuta sabato 24 maggio. Fino a ieri, infatti, nessuna comunicazione in questo senso era stata formalizzata. Resta ora da capire come potrà essere ricomposta una frattura che preoccupa il mondo economico ravennate, perché il Consar rappresenta una realtà importante. Nato nel 1960, è uno dei due consorzi più grandi d’Italia, con 390 aziende associate, circa 750 camion operativi ogni giorno, più di 1200 uomini e donne.