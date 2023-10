Spaccia davanti al bar, non potrà avvicinarsi al locale per due anni

A fine agosto era stato sorpreso nei pressi di un bar di Punta Marina dagli agenti della squadra Mobile di Ravenna mentre vendeva alcuni grammi di droga a un giovane. Lo scorso 1 ottobre il questore Lucio Pennella ha emesso nei suoi confronti il Dacur (Divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici) per la durata di due anni.

Lui è un cinquantenne, noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi allo spaccio, che il 29 agosto è stato arrestato davanti a un bar di Punta Marina perché sorpreso a cedere una dose a un giovane e trovato in possesso di altra droga destinata alla vendita, oltre che di un proiettile e di un’ingente somma di denaro considerata provento dello spaccio. Il pregiudicato, noto alle forze dell’ordine, oltre che con le conseguenze penali dello spaccio, dallo scorso 1 ottobre dovrà rispettare anche il Dacur (Divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici) per la durata di due anni.

Per i prossimi due anni, dunque, al cinquantenne sarà impedito per ragioni di sicurezza l’accesso o lo stazionamento all’interno e vicino al bar di Punta Marina dove è stato sorpreso a spacciare dalla Mobile. In caso di violazione la sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro. Questa misura di prevenzione personale viene adottata in caso di denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, università, locali pubblici o aperti al pubblico o nei confronti di persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in locali pubblici oppure per reati non colposi contro la persona o contro il patrimonio.

Il questore di Ravenna ha adottato complessivamente quattordici Dacur nei confronti di pregiudicati che si sono resi responsabili di disordini o episodi di spaccio nei pressi di alcuni locali pubblici della provincia o hanno messo a repentaglio la libera e tranquilla circolazione delle persone nelle zone della città a tutela “rinforzata”.