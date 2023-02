Spacciava ai minorenni Militare della guardia costiera farà lavori utili per la Caritas

Complessivamente la Procura gli contestava una novantina di cessioni di stupefacenti – hashish e marijuana – a ragazzi minorenni. Non si trattava di un pusher qualunque, ma di un 38enne militare della Guardia Costiera, fino al 2020 in forze alla Capitaneria di Porto di Ravenna, oggi operativo in altro reparto del Nord Italia. Arrestato, finito in carcere, poi ai domiciliari, potrà estinguere il reato dopo 8 mesi di lavori socialmente utili presso la Caritas.

Su richiesta del suo difensore, avvocato Luca Donelli, il Gup di Ravenna, Andrea Galanti, ha accolto ieri la richiesta di messa alla prova. Identica concessione, ma di sei mesi, per un 47enne e un 21enne – difesi dagli avvocati Michela Scafetta e Filippo Bianchini – che erano coinvolti sempre per spaccio. Nel dicembre 2020 i carabinieri del nucleo operativo avevano arrestato in flagranza il 38enne, trovato con pochi grammi tra cocaina, marijuana e hashish, già frazionati in dosi e distribuiti tra il suo domicilio e la camera che aveva in uso in caserma, quindi in area militare. Erano tre le persone, tra cui due all’epoca minorenni, che sostenevano di avere comprato stupefacente da lui. Con uno di questi le cessioni messe in file dall’accusa, a partire dal 2016, sarebbero state una cinquantina. L’indagine, coordinata dal pm Angela Scorza, era partita da un episodio di tutt’altra natura: un 16enne, una volta sorpreso a rubare in casa di un amico, si era giustificato spiegando che quello sarebbe stato l’unico modo per procurarsi i soldi utili a comperare la droga, quindi aveva fatto il nome del militare. L’indagine, anche grazie all’esame dei messaggi whatsapp, si era poi allargata ad altri due ragazzini potenziali clienti. Tra le contestazioni mosse, anche il fatto che si usasse un linguaggio criptico per ordinare la droga: vedi 2 emoticon di tazze di caffè uguale a 2 grammi di marijuana. Il militare, rendendo interrogatorio dal carcere, aveva negato l’attività di spaccio, spiegando di avere al massimo condiviso una canna assieme ad altre persone nel suo appartamento.

Lorenzo Priviato