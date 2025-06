Spaccio, arrestato cuoco. Trovato in auto con eroina. E in casa aveva altra droga

Un uomo di 53 anni, residente a Russi, è stato arrestato sabato scorso dai carabinieri della stazione di via Alberoni nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. L’arresto è avvenuto dopo che i militari, durante un controllo in alcuni parcheggi del quartiere Alberti, lo hanno notato a bordo di un’auto allontanarsi con fare sospetto.

L’uomo, fermato e controllato, ha mostrato segni di nervosismo, spingendo i militari ad approfondire le verifiche. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati oltre quindici grammi di eroina già suddivisa in dosi. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo a Russi, dove sono stati rinvenuti ulteriori venticinque grammi di diverse droghe tra cui hashish, marijuana ed eroina, bilancini di precisione e oltre tremila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Ieri mattina il giudice del Tribunale, Cosimo Pedullà, ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato l’obbligo di firma quattro giorni alla settimana presso la caserma di Russi. La procura aveva chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ragione dei precedenti dell’uomo risalenti agli anni ‘90, sempre per spaccio nonché per altri reati. La difesa dell’indagato, con l’avvocato Massimo Martini, ha chiesto un termine a difesa, col processo che sarà celebrato a settembre. In quella occasione tenterà di dimostrare che il denaro contante trovato nella sua abitazione era frutto non di spaccio bensì del suo lavoro come cuoco e sarebbe servito a pagare una tenda da terrazzo per la quale aveva già ottenuto un preventivo.