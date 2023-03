Spaccio dai domiciliari Hashish nella casa bunker E un caricatore vuoto

Era stato arrestato a dicembre dalla squadra mobile, per spaccio nella sua casa bunker nella quale Cesare Boleslavo Doglioni, 54 anni, si trova agli arresti domiciliari. L’altro giorno l’ex capo della banda della Jaguar – dall’inchiesta del 2015 che portò a molti arresti e al sequestro di chili di cocaina –, dichiarato incompatibile col regime carcerario per motivi di salute, è stato nuovamente trovato con dosi di stupefacente in casa: 83 grammi di hashish che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile gli hanno trovato nel corso di un controllo teso ad accertare la sua presenza.

I militari si sono recati presso la sua abitazione di via Testi Rasponi intorno alle 22.30 di martedì. Giunti al cancello d’ingresso – una sorta di gabbia che secondo gli inquirenti agevola lo spaccio senza fare entrare il cliente e lo scambio di dosi in cambio di denaro attraverso l’inferriata –, lo hanno trovato spalancato, sentendo provenire dall’interno anche la voce di una donna. Il 54enne, accortosi della presenza dei carabinieri, ha chiuso il cancello in ferro battuto, per poi decidere di riaprirlo dopo una lunga opera di persuasione, al fine di non aggravare la sua posizione. La donna, che aveva tentato di nascondersi, ha detto che trovava lì per vendere un’auto. Nella lavatrice del bagno sono stati trovati lo stupefacente e un bilancino di precisione su una mensola della cucina.

Recuperato, dentro una scatola da scarpe , anche un caricatore beretta privo di proiettili per pistola calibro 7.65. Difeso dall’avvocato Chiara Belletti – ieri sostituita dal collega Francesco Papiani –, Doglioni è comparsi davanti al giudice Federica Lipovscek, che ha ripristinato i domiciliari (l’accusa col viceprocuratore Simona Bandini chiedeva il carcere). Il processo per questo episodio è stato fissato a luglio. Per l’inchiesta del 2015 Doglioni era già stato condannato a 10 anni in primo grado, lo stesso aveva poi subito arresti per evasione, spaccio e, in un caso, anche per la detenzione di un revolver calibro 38.

l. p.