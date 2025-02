Spaccio di cocaina. Vede i carabinieri e la butta nel water

I carabinieri di Massa Lombarda, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, lunedì pomeriggio hanno arrestato un 31enne marocchino, Soufiane Bouri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nella circostanza, i militari, durante una serie di servizi eseguiti nel comune di Massa Lombarda, nei pressi di luoghi e bar frequentati da assuntori di sostanze stupefacenti, hanno notato due giovani stranieri che si scambiavano qualcosa. L’acquirente, un trentasettenne del Marocco, dopo il controllo, è stato trovato in possesso di una dose da 0,5 grammi di cocaina appena acquistata per 30 euro. Uno scambio che, secondo gli inquirenti, si sarebbe ripetuto in più circostanze.

Lo spacciatore, il 31enne magrebino, invece, al termine delle operazioni di perquisizione personale e locale veniva trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, una di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 830,00 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. Dopo l’arresto, i militari hanno perquisito la sua abitazione, trovando ulteriori 0,5 grammi di hashish nella camera da letto. Inoltre, nel tentativo di disfarsi della droga all’arrivo dei carabinieri, il 31enne ha gettato un pacchetto di sigarette nel water e tirato lo sciacquone. Tuttavia, gli agenti hanno recuperato cinque involucri contenenti cocaina, per un totale di cinque grammi già suddivisi in dosi. Ieri l’arrestato è comparso davanti al giudice Antonella Guidomei, che ha convalidato l’arresto. Difeso dall’avvocato Carlotta Benini, l’uomo ha patteggiato a sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.