Spaccio di stupefacenti. Arrestato un 38enne

Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. È di questo che è accusato il 38enne faentino che è stato arrestato ieri mattina, al termine di un’attività di indagine, da parte dei carabinieri della stazione del Borgo. L’uomo aveva già alle spalle pregiudizi specifici.

Tutto è iniziato quando i militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti che sono state rinvenute addosso a diversi consumatori della zona. Da lì sono partite le indagini, concentrate sull’identificazione del ’pusher’: è così stato individuato il 38enne faentino.

L’attività di indagine dei carabinieri è poi terminata ieri mattina, dopo che i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di sostanza stupefacente tra cui cocaina, hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione, tre coltelli e materiale che si ritiene venisse usato per il confezionamento. Allo stesso modo è stata sequestrata anche la somma di 300 euro, che è stata ritenuta dai carabinieri provento dell’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti da parte dell’uomo.

In seguito poi il 38enne è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacendi e, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria competente, si trova ora agli arresti domiciliari.

Le persone sorprese nei giorni scorsi in possesso di quantitativi minimali di sostanze, ovvero coloro da cui l’indagine è partita, saranno segnalati alla Prefettura di Ravenna per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.