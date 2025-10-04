Spaccio, in manette 40enne di Cotignola

Un mese dopo il primo arresto, è finito nuovamente nei guai Paolo F., 40 anni, nato a Lugo e residente a Cotignola. I carabinieri della stazione di Mezzano lo hanno fermato l’altro giorno al termine di una breve ma mirata attività investigativa, che ha confermato i sospetti dei militari: l’uomo, secondo l’accusa, non avrebbe mai interrotto l’attività di spaccio.

L’uomo era già stato arrestato in lo scorso 21 settembre, quando venne sorpreso a coltivare 32 piante di marijuana alte fino a due metri in un terreno nella frazione ravennate di Camerlona. In quell’occasione, i militari notarono anche alcuni buchi nel terreno, come se altre piante fossero già state estirpate. Lo stesso indagato ammise di averne tagliate alcune giorni prima dell’intervento, circostanza che spinse gli inquirenti a ipotizzare la presenza di altro stupefacente nascosto.

Da quel momento i carabinieri hanno avviato un’attività di monitoraggio nei suoi confronti. Gli appostamenti hanno permesso di seguirne gli spostamenti: l’altra mattina il 40enne è stato visto uscire dalla sua abitazione di Cotignola per recarsi in un bar, dove sembrava attendere qualcuno. Fermato per un controllo, ha cercato di sviare i militari dichiarando di abitare a Ravenna, ma la successiva perquisizione nella casa di Cotignola ha chiarito i dubbi.

Nell’abitazione, dove era presente anche la compagna – risultata estranea ai fatti – i militari hanno rinvenuto 650 grammi di marijuana, divisi in più buste di plastica, e una macchina per il sottovuoto con relativo materiale di confezionamento. Una parte della sostanza, circa 570 grammi, risultata positiva al narcotest, era conservata in una busta sottovuoto, altre due buste di plastica contenenti rispettivamente 50 e 25 grammi dello stupefacente erano già pronte per essere distribuite. Elementi che, secondo gli investigatori, attestano la destinazione allo spaccio.

Condotto in caserma, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, Michele Spina. L’arresto è stato convalidato; l’accusa, rappresentata dal vice procuratore onorario Simona Bandini, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha invece disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di dimora nella provincia di Ravenna e l’obbligo di firma quotidiano in caserma.

Lorenzo Priviato