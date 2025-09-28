Spaccio in viale Farini. Giovane finisce nei guai

Da tempo i residenti segnalano quella zona di viale Farini (siamo nel quartiere della stazione ferroviaria) quale punto ormai costantemente occupato da spacciatori di origine straniera: una situazione che, oltre a degrado, crea anche apprensione. Logica conseguenza è che i controlli delle forze dell’ordine si siano fatti via via più stringenti. E così nel primo pomeriggio di venerdì scorso la polizia ha arrestato un disoccupato 26enne originario della Guinea e residente a Ravenna anche se senza fissa dimora - Mouhamed Barry il suo nome - con le accuse di detenzione e di spaccio di droga.

In particolare il giovane è stato notato poco prima delle 15 dagli agenti della squadra Mobile sul marciapiedi confinante con i giardini Speyer mentre cedeva poco più di un grammo di hashish per 10 euro a un 25enne originario del Marocco e residente sul litorale. Nel dettaglio gli investigatori hanno notato quest’ultimo arrivare in bici e raggiungere il 26enne circondato da altre persone non identificate: dopo una rapida conversazione, si è fatto consegnare qualcosa dal 26enne poi arrestato. I poliziotti lo hanno poco dopo controllato mentre su una panchina si metteva la roba in tasca: il 25enne ha confermato a voce di averla appena comperata.

Ecco che allora gli agenti hanno raggiunto il 26enne il quale nel frattempo si era seduto assieme ad altri al tavolino di un bar di viale Farini: addosso, oltre ai 10 euro, aveva poco più di quattro grammi di hashish che hanno reagito al narcotest. A quel punto, come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi, per lui è scattato l’arresto ed è stato accompagnato in misura pre-cautelare in una cella di sicurezza della questura anche alla luce di una recente denuncia a piede libero da parte della guardia di Finanza (risale al 22 agosto scorso) per spaccio di cocaina.

Ieri mattina il 26enne è stato portato in tribunale davanti al viceprocuratore onorario Simona Bandini e al giudice Antonella Guidomei. Qui per lui, difeso dall’avvocato Gerardo Grippo, è arrivata la convalida dell’arresto. Quindi l’imputato è tornato libero con il divieto di dimora sul territorio comunale (la procura aveva chiesto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna) in attesa del processo fissato per metà ottobre.