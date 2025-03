Spaccio nel negozio etnico, arrestato il titolare

La centrale dello spaccio, dove nascondeva la droga, era diventato proprio il suo negozio di frutta e verdura in corso Saffi, nel pieno centro di Faenza. Un’attività apparentemente normale, ma che in realtà celava un traffico di stupefacenti smantellato dai carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e dalla Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza. L’operazione, scattata all’alba di ieri con il supporto del Nucleo carabinieri cinofili di Padova, ha portato all’arresto del titolare, un giovane di origine marocchina, Khalid Dghoughi, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari avevano da tempo notato un via vai sospetto dal negozio, che secondo le risultanze investigative era diventato un punto di riferimento per gli acquirenti di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, dietro il bancone, sono spuntati tre panetti di hashish per un totale di circa 270 grammi, ventitré dosi di cocaina confezionate e pronte per la vendita (circa 16 grammi complessivi) e un’ulteriore dose di hashish di quasi 5 grammi.

Alla vista degli uomini in divisa, il commerciante ha perso il controllo e ha tentato di aggredirli, ma i carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato senza difficoltà. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, previsto per la giornata di oggi. A difenderlo, in tribunale a Ravenna, sarà l’avvocato Carlo Benini.

Con questa operazione, i carabinieri assestano un colpo allo spaccio di droga nel cuore di Faenza, smantellando un’attività illegale che si mimetizzava tra le botteghe del centro storico.