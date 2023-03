Spaccio nell’area sportiva Un arresto a Pinarella

Che l’area degli impianti sportivi di Pinarella, frequentata da famiglie, giovani e bambini, potesse essere luogo di spaccio i carabinieri lo avevano saputo attraverso segnalazioni di tipo confidenziale. Così, l’altro giorno, al termine di un servizio in abiti civili, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio un 32enne marocchino, Hassan L., già segnalato nel 2021 sempre per stupefacenti e conosciuto in zona come tuttofare per alcuni lavori di manutenzione dell’area verde limitrofa ai campi da calcio. Nel capanno dove custodisce gli attrezzi sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina. Ieri mattina il giudice, Federica Lipovscek, ne ha convalidato l’arresto, disponendone la liberazione e respingendo la richiesta del viceprocuratore Simona Bandini del divieto di dimora a Cervia, non potendo escludere che quel quantitativo fosse per uso personale e che il capanno fosse accessibile anche ad altri.

Intorno alle 16.30 di martedì, durante l’appostamento, lo straniero è stato visto uscire dal recinto del campo sportivo e avvicinarsi a un’auto di colore bianco. Dopo una breve conversazione con il conducente, poi allontanatosi, l’uomo è tornato verso i campi da calcio ed è entrato nel capanno degli attrezzi. Qui i militari lo hanno avvicinato, si sono qualificati e hanno atteso l’arrivo di altri colleghi. In una tasca del giubbotto il 32enne aveva nascosto 0,2 grammi di hashish, mentre dall’involucro di nylon di un pacchetto di sigarette, nascosto sotto un rotolo di telo, sono stati recuperati 10 grammi di cocaina. Secondo l’accusa, il capanno era un appoggio momentaneo, mentre le dosi sarebbero state tagliate altrove. L’indagato dimora presso un hotel di Cervia, dalla sua stanza sono stati recuperati altri 1,9 grammi di hashish e un coltellino, nonché sacchetti di nylon. Difeso dall’avvocato Giacomo Scudellari, sarà processato a luglio.

l. p.