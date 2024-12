Spaccio per Capodanno, arrestato

Seconndo la prima ricostruzione dei fatti aveva acquistato, presumibilmente online, sostanze stupefacenti in vista della notte di Capodanno. Ma la droga non è arrivata a San Silvestro: è finita prima sotto sequestro, mentre il 32enne del Forlivese è stato arrestato per detenzione e spaccio dalla polizia di Stato.

In questi giorni il questore di Ravenna Lucio Pennella ha disposto un potenziamento di tutte le attività di prevenzione dei reati e dei comportamenti illegali. E così alle 2.30 della notte tra domenica e ieri una volante del commissariato di Faenza ha controllato un’auto in sosta con i fari accesi. All’interno c’era un uomo che si è mostrato subito nervoso. In suo possesso gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 250 grammi circa di droga sintetica tipo Mdpv suddivisa in bustine di plastica, 5 grammi di cocaina e una decina di flaconcini contenente sostanza liquida, che hanno reagito positivamente alle analisi antidroga svolte dalla polizia scientifica, nonché svariate pipe per il consumo dello stupefacente e 10mila euro palesemente falsi.

Pertanto l’uomo è stato arrestato per l’ipotesi del delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel contesto dei servizi di prevenzione e controllo che, in vista delle prossime festività di fine anno e sino all’epifania, saranno maggiormente intensificati, con specifiche attività che interesseranno specialmente i luoghi della c.d. movida e, in generale, quelli di maggiore aggregazione.