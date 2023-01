"Spaccio, risse e bivacchi" Coprifuoco per il Joaha restaurant

Chiusura dalle 20 alle 8 del giorno dopo per trenta giorni al ‘Joaha Restorant’: si tratta della seconda ordinanza nei confronti del bar nella galleria dell’ex Modernissimo di Faenza. Lunedì il personale della polizia locale dell’Unione ha notificato al gestore dell’attività, cittadino originario della Nigeria e residente a Imola, un’ordinanza di limitazione dell’orario di esercizio. La situazione del locale in viale Baccarini 293 era già stata segnalata da mesi da molti residenti e negozianti della zona, che nei pressi dell’attività lamentavano degrado, liti, risse e spaccio durante la notte. La mattina poi i residenti spesso trovavano persone che dormivano per terra o sui tavolini lungo la galleria. Dopo numerose chiamate alle forze dell’ordine, a settembre dello scorso anno con un’ordinanza venne imposto il coprifuoco nell’orario notturno. Sembra però che la cosa, dopo quel periodo, non sia per nulla migliorata. "La situazione – raccontano alcuni residenti che vogliono restare anonimi – è sempre la stessa: bivacchi, spaccio a cielo aperto e liti continue, senza contare le offese all’indirizzo dei passanti. La paura nell’attraversare, rientrare tardi o uscire presto è sempre tanta".

Per questo nei giorni scorsi dal comando della polizia municipale è stata emessa una nuova ordinanza di coprifuoco, notificata al gestore del Joaha. Nel documento si legge che "da alcuni mesi la situazione nell’area di via Salvolini e nella galleria dell’ex cinema Modernissimo in prossimità del bar è particolarmente grave, in termini di degrado e di mancato rispetto delle più elementari regole di convivenza civile da parte di persone che sono solite ritrovarsi di sera in quell’area, dando luogo a fenomeni di aggregazione notturna e a comportamenti che ledono la tranquillità e il riposo dei residenti". Nell’ordinanza si legge anche che le segnalazioni per "spaccio di droga, risse, violenza privata sui residenti o dipendenti di attività nei paraggi, schiamazzi, rumori di avventori, persone ubriache o sotto l’effetto di droghe che sostano e a volte pernottano nella galleria" sono state numerosissime. E inoltre "anche il comando della polizia municipale e gli altri organi di polizia hanno constatato la sussistenza dei problemi derivanti anche dalla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche fornite dal bar a persone che bivaccano in stato di ebbrezza e che si lasciano andare ad atti contrari alla pubblica decenza e al decoro urbano".

L’ordinanza impone così al gestore non solo la chiusura dell’attività dalle 20 alle 8 del giorno dopo dal 9 gennaio all’8 febbraio, ma anche l’obbligo della rimozione di tavoli e sedie nell’area esterna, così da evitare ogni forma di assembramento e bivacco notturno. L’inosservanza verrà punita con la sanzione da 500 a 5.000 euro.