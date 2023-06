Spaccio tra i giochi dei bimbi, due arrestati

Spacciavano da un’area giochi per bimbi adiacente alla pineta tra Tagliata e Pinarella di Cervia. Lo facevano lasciandosi cullare mollemente dal movimento delle altalene con i seggiolini in plastica rossa. Se ne stavano lì, beatamente appollaiati finché non arrivava un cliente in scooter, in auto o anche in monopattino: e allora con calma si affacciavano sulla strada, piazzavano e riscuotevano.

Tutto finito attorno alle 18 di venerdì scorso quando i carabinieri della locale Compagnia, al culmine di un proficuo appostamento, li hanno bloccati subito dopo la cessione di una dose di cocaina del peso di 0,6 grammi a un tossicodipendente italiano. Si tratta di due giovani albanesi, finora incensurati: Claudio Bushi di 19 anni e Freddy Presni di 20. Oltre che per spaccio, come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli i due sono stati arrestati pure per resistenza a pubblico ufficiale: una volta bloccati, hanno cercato invano prima di scappare e poi di divincolarsi anche a pugni ferendo alla testa un militare (per lui prognosi iniziale di 10 giorni).

L’operazione antidroga, scattata grazie alle segnalazioni dei residenti stufi e preoccupati per quel continuo andirivieni di persone, ha consentito di recuperare altri 25 grammi di cocaina già suddivisi in dosi in seguito a perquisizione personale dei due. Inoltre nel portafogli custodivano ben 2.600 euro in contanti, frutto secondo gli inquirenti del pregresso spaccio visto che sono entrambi senza fissa dimora e senza lavoro.

Un cospicuo malloppo a testimonianza del fatto che il giro in quel punto era buono: fino ad alcune decine di clienti al giorno. Del resto quei soldi rappresentavano l’incasso di appena cinque ore di ’lavoro’ (avevano iniziato alle 13 circa). I due insomma, nonostante fossero arrivati in Italia poche settimane fa attraverso Milano - tanto che per l’udienza c’è stato bisogno di una interprete - si erano già inseriti molto bene nello spaccio rivierasco.

Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza, i due - difesi dall’avvocato Celestino Salami sostituito dal collega Massimo Ricci Bitti - ieri mattina davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere limitandosi in spontanee dichiarazioni a scusarsi per il comportamento tenuto con i carabinieri durante l’arresto. Quindi, anche grazie al fatto che in udienza l’imputazione per spaccio è stata derubricata a lieve quantità, hanno patteggiato dieci mesi di reclusione a testa con pena sospesa.

a.col.