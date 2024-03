Spaccio vicino alle scuole. Un arresto della Polizia locale

E’ di un arresto e tre segnalazioni alla prefettura di assuntori di stupefacenti il bilancio dei recenti controlli antidroga compiuti dalla Polizia locale di Ravenna nella zona dell’Isola San Giovanni e giardini Speyer, finalizzati in particolare al contrasto del consumo di stupefacenti nei pressi delle scuole. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti hanno sorpreso due cittadini marocchini, seduti su valigie adagiate sotto il porticato pedonale di via Carducci, mentre fumavano una sigaretta e se la scambiavano. L’inconfondibile odore pungente ha portato i due ad ammettere che si trattasse di hashish, come confermato dalla successiva prova al narcotest. Entrambi erano gravati da numerosi precedenti penali e di polizia ed uno è risultato anche irregolare sul territorio italiano. Successivi controlli sui bagagli che avevano al seguito hanno portato al rinvenimento di un panetto di 50 grammi di stupefacente – sempre cannabis – avvolto con pellicola di plastica trasparente, nonché di ulteriori 6,5 grammi della stessa sostanza e di un coltellino multiuso con lama di circa 10 centimetri.

In arresto, per detenzione a fini di spaccio, è finito un 30enne marocchino, Hamza Bendafi, peraltro con permesso di soggiorno scaduto da fine 2022. Il suo amico è stato segnalato al prefetto come assuntore; come lui due cittadini italiani, sorpresi sempre mentre fumavano una sigaretta con tabacco misto a stupefacente. La sostanza, sottoposta al narcotest, aveva un peso totale di 3 grammi. Negative le perquisizioni personali e al furgone che avevano in uso, anche se a carico del conducente è scattato il ritiro della patente. Il veicolo, inoltre, è risultato sprovvisto di revisione.

I controlli sono stati effettuati in una zona centrale della città, frequentata da studenti minorenni, in prossimità di due istituti scolastici e una chiesa. Un’area già attenzionata per fenomeni di degrado urbano, teatro spesso di consumo smodato di alcolici, cessione e uso di stupefacenti, furti e sistematiche violazioni al regolamento di polizia urbana, soprattutto in riferimenti alle norme sul decoro.