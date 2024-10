"Sparatoria, un fatto molto grave e allarmante"

Gli inquirenti voglio capire attraverso quale canale quella pistola calibro 9x21 semiautomatica risultata rubata ad Argenta nel 2021, sia comparsa nella notte tra venerdì e sabato fuori da un nightclub di Castel Bolognese. Ma soprattutto vogliono comprendere esattamente perché, al culmine di una apparentemente banale lite nel locale, il 49enne di origine albanese con precedenti per droga, poi fermato dalla polizia per tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di arma, abbia deciso di fare fuoco. Magari sarà lui stesso nell’udienza di convalida di questa mattina davanti al gip Corrado Schiaretti, alle presenza del suo avvocato Nicola Casadio, a fornire ulteriori particolari di un episodio inquietante. Per fortuna il 42enne di origine senegalese colpito di striscio, se l’è cavata con una prognosi modesta (5 giorni).

"Un fatto particolarmente grave e allarmante - ha sottolineato il procuratore capo Daniele Barberini - perché verificatosi in luogo pubblico". Il procuratore, incontrando ieri pomeriggio i giornalisti sull’accaduto, ha focalizzato l’attenzione sulla "detenzione dell’arma: di notevole allarme sociale". Per questo motivo "continueranno le indagini su quella pistola". Il pm titolare del fascicolo Raffaele Belvederi ha spiegato che "si sta cercando di ricostruirne il percorso". E che si cercano contestualmente le motivazioni della sparatoria: "Ci teniamo ad andare fino in fondo". Il possibile movente potrebbe essere inquadrato "in una lite sorta nel nightclub per futili motivi: però non si esclude altro". Questa la dinamica di massima: "Prima un litigio che sembrava essersi risolto". Poi però tutto è "proseguito all’esterno" con l’albanese che è andato a prendere la pistola per affrontare il 42enne il quale però è riuscito a disarmarlo.

Il dirigente della squadra Mobile ravennate Paolo Verdecchia ha garantito che "faremo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire" la vita della pistola rubata" la quale non presenta "la matricola abrasa". Sono comunque già "riusciti a dare risposta a un fatto grave". Su questo fronte, il pm Barberini ha ricordato che "da po’ di tempo" sono aumentate le armi da fuoco associate ad arresti: "Non vorremmo ci fosse un salto qualità". In ogni caso, "lo sforzo del forze polizia è massimo".

L’arresto del 49enne era arrivato all’alba di sabato grazie alla Mobile e ai colleghi del Commissariato di Faenza. Gli agenti, già impegnati in servizi straordinari di controllo dei luoghi di maggiore aggregazione nelle ore notturne, erano intervenuti subito in soccorso del senegalese: ed era stato quest’ultimo a fornire la sommaria dinamica dei fatti.

Ovvero lui si trovava all’uscita del locale quando era arrivato il sospettato: a quel punto il 49enne aveva estratto una pistola e aveva sparato almeno tre o quattro colpi verso il 42enne, per fortuna centrandolo di striscio. Il senegalese era infine riuscito a disarmare il contendente il quale era fuggito a piedi. L’arma, abbandonata sul posto, era stata sequestrata dai poliziotti. Il 49enne era stato infine raggiunto nella sua abitazione di Solarolo e accompagnato prima in Commissariato e poi in carcere.

a.col.