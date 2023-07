"Spari dall’auto in via Paurosa, il problema sicurezza è serio"

Un episodio sicuramente da non sottovalutare. Le opposizioni politiche sono unite nel considerare quanto accaduto in via Paurosa a Lugo un segnale preoccupante. Lungo la via sono stati esplosi, nel tardo pomeriggio di martedì, cinque colpi di pistola a salve provenienti da un’auto in corsa. A spararli, gli occupanti, quattro giovani. A indagare sulla dinamica, le modalità e le ragioni che hanno portato a questo gesto, sono al lavoro i carabinieri di Lugo. "Non si tratta di ragazzate – sottolinea Roberta Bravi, capogruppo di ‘Per la Buona Politica’ –. Il problema è serio e va affrontato con altrettanta serietà. Non è scontato che i soggetti siano della zona, spesso si tratta di bande che si spostano da un territorio a un altro, già gli anni scorsi è accaduto che delinquenti sfrecciassero tra i nostri quartieri, rubando nelle abitazioni e aggredendo cittadini per scipparli o truffarli. In quei casi si trattava di bande che provenivano da Bologna, altri venivano da Padova. La differenza in questi casi – continua – la fanno la prevenzione e il binomio attrezzature e territorio, dalle Istituzioni fino ai cittadini. I cittadini non devono mai tollerare azioni simili, le istituzioni non devono minimizzare o sottovalutare. ‘Prevenzione e attrezzature’ significa predisporre il territorio per queste eventualità. In questi casi, le telecamere sono l’unico strumento efficace, l’unico che consenta di identificare e rintracciare i responsabili, senza ritardi. Il messaggio deve passare chiaro: a Lugo la delinquenza non è tollerata. Chi sbaglia, paga".

Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli di Italia per Lugo e la Bassa Romagna, propone una riflessione sulla condizione di malessere che sta affrontando il mondo giovanile. "Una riflessione va fatta sotto il profilo culturale e di crescita individuale delle persone – spiega –. A parte l’istituto della scuola, manca un sistema organizzato che aiuti i giovani a coltivare passioni e aspirazioni che siano sportive o intellettuali proprio nel periodo estivo dove la scuola non c’è. Io credo che le amministrazioni locali del territorio abbiano grandi responsabilità al riguardo. Se provassimo a fare un’analisi di quali e quante iniziative i Comuni mettono a disposizione dei ragazzi nel periodo delle vacanze estive faremmo prestissimo: nessuna. Cosa costerebbe anche con l’aiuto di volontari organizzare corsi di informatica, lingue straniere, scultura, pittura, mosaico, oppure organizzare tornei sportivi, gare amatoriali tornei di qualsiasi genere, basterebbe poco per dare l’opportunità a molti di non essere lasciati in giro per strada. Spero che questo episodio faccia riflettere gli amministratori del nostro territorio e scuota dal torpore gli assessorati alla cultura, dello sport e delle politiche giovanili dei nostri comuni al fine di creare opportunità di crescita ai ragazzi di ogni ceto sociale, quindi dare una possibilità anche a chi non se la può permettere. Questa è quella tanto decantata integrazione e non discriminazione che piace al nostro Sindaco, per ora però più che altro a parole perché nei fatti, se sei un giovane e vivi a Lugo e non hai le possibilità, non puoi crescere e rimani per strada, questo è il vero problema".

Chi non mostra sorpresa è Davide Solaroli del Gruppo Misto: "Ciò che è accaduto è senza ombra di dubbio un fatto gravissimo, ma onestamente non mi ha sorpreso più di tanto visto che da anni continuo a ripetere che il problema della mancata sicurezza nel nostro territorio è una realtà che andrà sempre più emergendo e non è invece solamente un’errata percezione dei cittadini come sostiene chi ci amministra. La leggerezza con cui certi atti inaccettabili vengono compiuti è il segno tangibile che ormai tutto si può fare e tutto è concesso. A mio avvisooccorrerebbe non sottovalutare anche i più lievi fenomeni di criminalità e degrado urbano, perché proprio da quelli poi si giunge a comportamenti sempre più pericolosi e aggressivi".

Monia Savioli